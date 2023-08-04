Mondi планирует продать сыктывкарский ЛПК в течение 12 месяцев
- 09:50 4 августа
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- Служба новостей
Группа Mondi планирует предпринять "все необходимые действия" для того, чтобы продать крупнейший и единственный российский лесоперерабатывающий актив – Сыктывкарский ЛПК, сообщает "Интерфакс".
По информации австрийцев, на покупку актива сейчас есть несколько претендентов. В отчете Mondi учтено обесценение комбината на 97 миллионов евро, поэтому сумма, в которую оценят актив на продажу остается предметом переговоров. Компании уже поступило несколько предложений. В процессе участвует независимый оценщик.
"Ситуация сложная и продолжает развиваться", - охарактеризован в отчетности Mondi процесс подготовки продажи.
Mondi уже пытался продать сыктывкарский комбинат, но в начале июня компания сообщила об окончательном выходе из сделки и намерении найти новых покупателей.
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