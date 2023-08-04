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Mondi планирует продать сыктывкарский ЛПК в течение 12 месяцев

Mondi планирует продать сыктывкарский ЛПК в течение 12 месяцевФото из архива "Pro Города"

Группа Mondi планирует предпринять "все необходимые действия" для того, чтобы продать крупнейший и единственный российский лесоперерабатывающий актив – Сыктывкарский ЛПК, сообщает "Интерфакс".

По информации австрийцев, на покупку актива сейчас есть несколько претендентов. В отчете Mondi учтено обесценение комбината на 97 миллионов евро, поэтому сумма, в которую оценят актив на продажу остается предметом переговоров. Компании уже поступило несколько предложений. В процессе участвует независимый оценщик.

"Ситуация сложная и продолжает развиваться", - охарактеризован в отчетности Mondi процесс подготовки продажи.

Mondi уже пытался продать сыктывкарский комбинат, но в начале июня компания сообщила об окончательном выходе из сделки и намерении найти новых покупателей.

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