Mondi планирует продать сыктывкарский ЛПК в течение 12 месяцев

Группа Mondi планирует предпринять "все необходимые действия" для того, чтобы продать крупнейший и единственный российский лесоперерабатывающий актив – Сыктывкарский ЛПК, сообщает "Интерфакс".

По информации австрийцев, на покупку актива сейчас есть несколько претендентов. В отчете Mondi учтено обесценение комбината на 97 миллионов евро, поэтому сумма, в которую оценят актив на продажу остается предметом переговоров. Компании уже поступило несколько предложений. В процессе участвует независимый оценщик.