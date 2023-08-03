Сбербанк вернёт бонусами СберСпасибо до 4% ежемесячного платежа по ипотеке

До 30 сентября 2023 года в Сбербанке будет действовать программа для покупателей квартир в новостройках — " Спасибо за квартиру " . Она распространяется как на строящиеся, так и на сданные объекты. Перечень участвующих в программе жилых комплексов размещён на сайте СберСпасибо и на Домклик .

По условиям программы, клиенты, оформившие ипотеку на новостройку на Домклик, получат до 4% ежемесячного платежа бонусами СберСпасибо, а также дополнительную скидку на квартиру до 3% от застройщика. Бонусы будут начисляться за каждый ежемесячный платеж по кредитному договору в течение двух лет. Их размер рассчитают индивидуально в зависимости от остатка суммы кредита, который необходимо выплатить по ипотеке.

Чтобы принять участие в программе, пользователям необходимо оформить заявку на ипотеку на новостройку на Домклик и заключить кредитный договор в течение 90 дней после одобрения заявки. Первым к новой акции присоединился уникальный проект СберСити — первая в России и крупнейшая в мире территория, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.

Екатерина Звонова, директор дивизиона "Лояльность" Сбербанка, генеральный директор программы лояльности СберСпасибо: "Мы стремимся к тому, чтобы программа лояльности сопровождала не только регулярные покупки наших клиентов, но и поддерживала их самые важные и дорогостоящие приобретения. “Спасибо за квартиру” — это беспрецедентная акция, которая подарит скидки и эксклюзивный кешбэк бонусами тем, кто оформит ипотеку через Домклик. Бонусы можно будет потратить у партнёров СберСпасибо, например, чтобы обустроить новую квартиру или отпраздновать новоселье. При этом клиенты, которые совершат платёж по ипотеке через приложение СберБанк Онлайн, смогут получить дополнительные бонусы, а затем конвертировать их в рубли".