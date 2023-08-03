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Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей стране

Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей стране Фото Sber

Сбер расширил количество регионов, где можно оформить "Коммерческую ипотеку" на новостройки. Теперь сделать это можно практически по всей России: программа покрывает 86% территории страны. Раньше предложение действовало только в 200 городах.

Программа кредитования доступна физическим лицам, которые могут подтвердить доход и занятость, а также самозанятым.

Рассчитать условия ипотеки и оставить заявку можно онлайн на сайте Домклик. В калькуляторе нужно выбрать город, где находится объект, и вид недвижимости — новостройка по ставке от 12,1% или готовое жильё от 12,7%. Затем нужно указать стоимость объекта, сумму первоначального взноса и срок кредитования.

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