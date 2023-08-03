Коммерческую ипотеку Сбера теперь можно оформить почти по всей стране

Сбер расширил количество регионов , где можно оформить "Коммерческую ипотеку" на новостройки. Теперь сделать это можно практически по всей России: программа покрывает 86% территории страны. Раньше предложение действовало только в 200 городах.

Программа кредитования доступна физическим лицам, которые могут подтвердить доход и занятость, а также самозанятым.