Василиса Володина назвала знак, у которого в августе будут проблемы с деньгами

Мысли о финансовом благополучии и тревожные взгляды в будущее одолеют в августе, по мнению астролога, родившихся под знаком Весов. Не исключено, что кто-то или что-то будет способствовать этому, передает портал Super.

"Люди семейно-бытового склада будут погружены в переживания о будущем в связи с давлением кредиторов, налоговиков, сложностей в бизнесе или с финансами у супруга или супруги", — пишет Василиса Володина в своем Telegram-канале.