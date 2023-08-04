Василиса Володина назвала знак, у которого в августе будут проблемы с деньгами
- 08:30 4 августа
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- Служба новостей
Мысли о финансовом благополучии и тревожные взгляды в будущее одолеют в августе, по мнению астролога, родившихся под знаком Весов. Не исключено, что кто-то или что-то будет способствовать этому, передает портал Super.
"Люди семейно-бытового склада будут погружены в переживания о будущем в связи с давлением кредиторов, налоговиков, сложностей в бизнесе или с финансами у супруга или супруги", — пишет Василиса Володина в своем Telegram-канале.
Но предупрежден — значит вооружен. Возможно, стоит уже в первых числах пересмотреть свои траты и решить имеющиеся финансовые проблемы, а не откладывать их в долгий ящик.
Для Весов, вовлеченных в общественные процессы, август пройдет в закулисной борьбе, поиске ресурсов и способов влиять на коллектив, добавила Василиса Володина.
Ранее Василиса Володина перечислила даты рождения людей, которым светит выгодная сделка по покупке недвижимости. Специалист подчеркнула, что звезды будут на их стороне до осени 2023 года.
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