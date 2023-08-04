Женщина-цветовод из Сыктывкара сыграла решающую роль в поимке закладчика

Женщина-цветовод из Сыктывкара помогла в поимке закладчика, сообщили в пресс-службе Прокуратуры по Коми.



Как следует из материалов дела, мужчина работал на преступную группировку занимающуюся распространением наркотиков в столице региона. Он выполнял роль закладчика. В один из "рабочих" дней обвиняемый спрятал сверток с запрещенным веществом в цветочном горшке в подъезде одного из домов. Женщина, которая проживала в этом доме, поливая цветы у себя на площадке, нашла этот самый сверток и немедленно сообщила в полицию. Правоохранители отправили вещдок на экспертизу, которая и определила личность злоумышленника.



Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном. Прокуратура подготовила обвинительное заключение и направила дело в суд для дальнейшего рассмотрения. Мужчине инкриминируют ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием электронных и информационных-телекоммуникационных сетей.