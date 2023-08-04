В Коми льготную ипотеку под 1% хотят продлить на 2024 год

В Коми льготную ипотеку под 1% хотят продлить до 2024 года. Об этом заявила Председатель Комитета по молодежной политике Коми Светлана Суворкина журналистам "Юргана".



Напомним, с мая 2023 года в регионе действует льготная ипотека под 1% годовых. Программа доступна для молодых семей, возраст которых не превышает 35 лет. Кроме того, совокупный доход супругов не должен превышать 60 тысяч рублей. Всего республика выделила 20 заявок по данной программе, при этом восемь семей уже заключили договор займа, другие 12 ищут подходящее для себя жилье.



Суворкина также отметила, что желающих на получение ипотеки оказалось вдвое больше, чем выделенных заявок. У таких семей есть возможность попробовать попасть под программу в следующем году.



"Вид поддержки планируется продлить на следующий год", - заключила чиновник.