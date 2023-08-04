В одном из магазинов Коми изъяли больше пяти тысяч пачек нелегальных сигарет
- 07:00 4 августа
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- Татьяна Зубова
В Усинске ранее судимый предприниматель собирался нелегально торговать табачной продукцией. У мужчины изъяли больше пяти тысяч немаркированных пачек сигарет, сообщает пресс-служба регионального МВД.
Как установило следствие, 36-летний нарушитель купил в интернете крупную партию сигарет и собирался торговать этим в магазине, владельцем которого он и являлся.
При проверке правоохранители обнаружили в торговой точке нелегальную табачную продукцию разных марок на сумму больше миллиона рублей.
Теперь мужчине грозит уголовная ответственность. Ему инкриминируют б» ч.6 ст.171.1 УК РФ (производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированных табачных изделий, подлежащих маркировке специальными (акцизными) марками, совершенные в особо крупном размере).
Сейчас мужчина находится по подписке о невыезде.
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