В одном из магазинов Коми изъяли больше пяти тысяч пачек нелегальных сигарет

В Усинске ранее судимый предприниматель собирался нелегально торговать табачной продукцией. У мужчины изъяли больше пяти тысяч немаркированных пачек сигарет, сообщает пресс-служба регионального МВД.

Как установило следствие, 36-летний нарушитель купил в интернете крупную партию сигарет и собирался торговать этим в магазине, владельцем которого он и являлся.

При проверке правоохранители обнаружили в торговой точке нелегальную табачную продукцию разных марок на сумму больше миллиона рублей.