Как правильно выбрать арбуз и какой лучше всего купить в Сыктывкаре

3 августа во всем мире традиционно отмечают День арбуза. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как правильно выбрать арбуз и какой лучше купить в столице Коми.

В магазинах и фруктовых лавках Сыктывкара арбузы отличаются — где-то они более крупные и сладкие, а где-то поменьше и не такие зрелые.

В магазине фруктов в одном из торговых центров столицы Коми арбузы среднего веса. Как рассказала продавец — 7-8 килограмм.

Цена за один килограмм составляет 42 рубля.

Продавец Ника Маликова рассказала, как правильно выбрать арбуз:

“Чтобы правильно выбрать арбуз, нужно постучать по нему. Звук должен быть звонкий, а не глухой, как многие думают. Если звук звонкий, то арбуз достаточно спелый и свежий. У нас их привозят из Казахстана. Лучше покупать такие, сейчас они максимально спелые и сладкие. К середине сентября они будут уже перезревшие. Я ела такой несколько дней назад, очень свежий и вкусный”.



