Как правильно выбрать арбуз и какой лучше всего купить в Сыктывкаре
- 18:15 3 августа
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- Екатерина Барандова
3 августа во всем мире традиционно отмечают День арбуза. Журналист портала “Про Город Сыктывкар” узнал, как правильно выбрать арбуз и какой лучше купить в столице Коми.
В магазинах и фруктовых лавках Сыктывкара арбузы отличаются — где-то они более крупные и сладкие, а где-то поменьше и не такие зрелые.
В магазине фруктов в одном из торговых центров столицы Коми арбузы среднего веса. Как рассказала продавец — 7-8 килограмм.
Цена за один килограмм составляет 42 рубля.
Продавец Ника Маликова рассказала, как правильно выбрать арбуз:
“Чтобы правильно выбрать арбуз, нужно постучать по нему. Звук должен быть звонкий, а не глухой, как многие думают. Если звук звонкий, то арбуз достаточно спелый и свежий. У нас их привозят из Казахстана. Лучше покупать такие, сейчас они максимально спелые и сладкие. К середине сентября они будут уже перезревшие. Я ела такой несколько дней назад, очень свежий и вкусный”.
“Лучше не покупать арбуз, если при стуке звук глухой. Это может означать, что он испорченный либо недозрелый. Также, если вы покупаете разрезанный арбуз, важно убедиться, что он свежий, не заветренный. Если его разрезали при вас, то беспокоиться не о чем”— , поделилась Ника.
На сайте ”Роспотребнадзора” также указаны рекомендации по выбору арбуза:
”Хороший, зрелый арбуз должен быть крупным, иметь целостный покров, а цвет корки яркий и контрастный. Светлое пятно на боку арбуза, который отлежал, должно быть максимально желтым, даже оранжевым. Спелый арбуз обязательно покрыт твердой блестящей коркой, если ноготь легко протыкает арбузную кожу — значит, арбуз незрелый. Усик и плодоножка у зрелого арбуза сухие. При ударе ладонью зрелый плод вибрирует, при ударе согнутым пальцем издает умеренно звонкий звук, при сжатии вдоль продольной оси — слабый хруст. Мякоть должна быть различных оттенков красного, а семена вызревшие, черного или коричневого цвета. Консистенция мякоти плодов сочная, нежная, без ослизнений, сладкая на вкус. Не нужно выбирать ни самый крупный, ни самый маленький среди остальных арбузов: ягоды одной степени зрелости не сильно отличаются размерами”.
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