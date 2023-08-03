В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Русланом Газитиновым
- 16:40 3 августа
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- Служба новостей
Фото администрации главы Коми
Владимир Уйба рассказал о церемонии прощания с геройски погибшим на СВО Русланом Сергеевичем Газитиновым.
Боец родился и вырос в столице Коми. В 2010 году он поступил на срочную службу, после чего решил стать профессиональным военным. Он служил на Северном флоте на подводном крейсере. Не раз он отправлялся на дальние боевые задания и пользовался уважением среди своих сослуживцев.
В марте 2022-го года он одним из первых записался в ряды добровольцев для участия в спецоперации. Погиб в ходе выполнения боевого задания.
Напомним, ранее в Коми проводили в последний путь погибшего в ходе СВО депутата регионального молодежного парламента Анатолия Хлобыстова. Он удостоился посмертно звания героя Республики Коми. С ним простились 27 июля в Ухте.
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