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В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Русланом Газитиновым

В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Русланом ГазитиновымФото администрации главы Коми

Владимир Уйба рассказал о церемонии прощания с геройски погибшим на СВО Русланом Сергеевичем Газитиновым.

Боец родился и вырос в столице Коми. В 2010 году он поступил на срочную службу, после чего решил стать профессиональным военным. Он служил на Северном флоте на подводном крейсере. Не раз он отправлялся на дальние боевые задания и пользовался уважением среди своих сослуживцев.

В марте 2022-го года он одним из первых записался в ряды добровольцев для участия в спецоперации. Погиб в ходе выполнения боевого задания.

Напомним, ранее в Коми проводили в последний путь  погибшего в ходе СВО депутата регионального молодежного парламента Анатолия Хлобыстова. Он удостоился посмертно звания героя Республики Коми. С ним простились 27 июля в Ухте.

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