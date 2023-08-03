В Сыктывкаре простились с погибшим в ходе СВО Русланом Газитиновым

Владимир Уйба рассказал о церемонии прощания с геройски погибшим на СВО Русланом Сергеевичем Газитиновым.

Боец родился и вырос в столице Коми. В 2010 году он поступил на срочную службу, после чего решил стать профессиональным военным. Он служил на Северном флоте на подводном крейсере. Не раз он отправлялся на дальние боевые задания и пользовался уважением среди своих сослуживцев.