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В Сыктывкаре изменится маршрут одного из автобусов

В Сыктывкаре изменится маршрут одного из автобусов

Администрация Сыктывкара информирует о временном изменении маршрутов движения автобусов по маршруту №7. В связи с проведением МУП "Управление капитального ремонта" ремонтных работ с 18.00 часов 4 августа до 6.00 часов 8 августа 2023 года будет ограничено движение по всей ширине проезжей части на перекрестке улиц Ленина и Домны Каликовой в районе дома № 111 по ул. Ленина.

В связи с этим движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:

Маршрут № 7:

  • в прямом направлении: движение по ул. Домны Каликовой — с правым поворотом на ул. Интернациональную — с левым поворотом на ул. Колхозную — остановка «Аэровокзал» — далее по ул. Советская  — остановка «Русская гимназия» — далее по маршруту.
  • в обратном направлении: движение от остановки «Русская гимназия» по ул. Советская до остановки «Полиция» — с правым поворотом на ул. Колхозная — с правым поворотом на ул. Интернациональную — с левым поворотом на ул. Домны Каликовой — далее по маршруту.

Незадействованный остановочный пункт в прямом и обратном направлениях:

  • "Дом Художника".

Временный остановочный пункт в прямом направлении:

  • "Аэровокзал".

Временный остановочный пункт в обратном направлении:

  • "Полиция".

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