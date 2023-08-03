В Сыктывкаре изменится маршрут одного из автобусов

Администрация Сыктывкара информирует о временном изменении маршрутов движения автобусов по маршруту №7. В связи с проведением МУП "Управление капитального ремонта" ремонтных работ с 18.00 часов 4 августа до 6.00 часов 8 августа 2023 года будет ограничено движение по всей ширине проезжей части на перекрестке улиц Ленина и Домны Каликовой в районе дома № 111 по ул. Ленина.

В связи с этим движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам: