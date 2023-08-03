В Сыктывкаре изменится маршрут одного из автобусов
- 15:30 3 августа
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- Служба новостей
Администрация Сыктывкара информирует о временном изменении маршрутов движения автобусов по маршруту №7. В связи с проведением МУП "Управление капитального ремонта" ремонтных работ с 18.00 часов 4 августа до 6.00 часов 8 августа 2023 года будет ограничено движение по всей ширине проезжей части на перекрестке улиц Ленина и Домны Каликовой в районе дома № 111 по ул. Ленина.
В связи с этим движение общественного транспорта будет осуществляется в объезд по следующим утвержденным схемам:
Маршрут № 7:
- в прямом направлении: движение по ул. Домны Каликовой — с правым поворотом на ул. Интернациональную — с левым поворотом на ул. Колхозную — остановка «Аэровокзал» — далее по ул. Советская — остановка «Русская гимназия» — далее по маршруту.
- в обратном направлении: движение от остановки «Русская гимназия» по ул. Советская до остановки «Полиция» — с правым поворотом на ул. Колхозная — с правым поворотом на ул. Интернациональную — с левым поворотом на ул. Домны Каликовой — далее по маршруту.
Незадействованный остановочный пункт в прямом и обратном направлениях:
- "Дом Художника".
Временный остановочный пункт в прямом направлении:
- "Аэровокзал".
Временный остановочный пункт в обратном направлении:
- "Полиция".
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