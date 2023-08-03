1 сентября в школу идти не нужно: российских школьников обрадовали новым решением

Сообщается, что некоторым ученикам будет предоставлена возможность перейти на дистанционное обучение, хотя большинство родителей все еще предпочитает традиционные методы обучения.

Эти изменения затронут школьников из Белгородской области. Андрей Милехин, глава министерства образования региона, подчеркнул, что нововведение направлено на обеспечение безопасности и будет применяться в населенных пунктах, расположенных в пределах двадцати километров от государственной границы.