Гром и молния: в Коми объявлено штормовое предупреждение

По прогнозу синоптиков в ближайшее время с сохранением до 22 часов 3 августа местами по республике ожидаются грозы, в отдельных районах с ливнем, с усилением восточного и юго-восточного ветра порывами до 15 м/с.

Районы: Корткеросский, Усть-Куломский, Троицко-Печорский, Сысольский, Койгородский, Княжпогостский, Удорский, Вуктыл, Прилузский, Сыктывдинский, Сыктывкар.