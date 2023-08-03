Средняя начисленная зарплата в Коми выросла до 86 тысяч рублей

Комистат подсчитал средний размер начисленной зарплаты в мае 2023 года. Оказалось, что он достиг почти 86,2 тысяч рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим месяцем более чем на 12 тысяч. Это на 21,4% больше, чем в мае 2022 года. Реальная зарплата при этом увеличилась на 18,1%.

Больше всего в Коми зарабатывают на предприятиях, занятых добычей полезных ископаемых. В январе-мае 2023 года начисленная зарплата до вычета налогов составила у них 143,2 тысячи рублей. Сюда же попадает сфера транспортировки и хранения, где зарплата была 126,8 тысяч рублей. Также в топе лидеров научные работники: 91 тысяча рублей. Меньше всего заработок в гостиничном бизнесе, общепите — 43,7 тысячи рублей, и розничной торговле 41,5 тысяча рублей.