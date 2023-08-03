Умерла звезда фильма "Я шагаю по Москве" Ирина Мирошниченко
- 13:05 3 августа
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- Служба новостей
На 82 году жизни скончалась актриса Ирина Мирошниченко. Она умерла в реанимации, не приходя в сознание, пишет "Коммерсантъ".
30 июля Ирина Мирошниченко попала в реанимацию инфекционной клинической больницы. Ранее ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Также сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.
Ирина Мирошниченко окончила Школу-студию МХАТ. Служить в театре стала в 1965 году. С тех пор она сыграла в театре более 40 ролей. В 1964-м она дебютировала в кино в фильме режиссера Георгия Данелия "Я шагаю по Москве". Актриса снялась в общей сложности в 64 картинах, в том числе в фильмах "Андрей Рублев", "Вам и не снилось...", "Зимняя вишня" и "Старый Новый год". Актрису награждали орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" IV (2008) и III (2021) степеней, Дружбы (2015).
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