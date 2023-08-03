Умерла звезда фильма "Я шагаю по Москве" Ирина Мирошниченко

На 82 году жизни скончалась актриса Ирина Мирошниченко. Она умерла в реанимации, не приходя в сознание, пишет "Коммерсантъ".

30 июля Ирина Мирошниченко попала в реанимацию инфекционной клинической больницы. Ранее ей диагностировали грипп с осложнениями, кисты в обеих почках и утолщение стенок желудка. Также сообщалось, что она находилась в медикаментозной коме на ИВЛ и пережила остановку сердца.