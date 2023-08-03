В Сыктывкаре начался ремонт улицы Станционной

В столице Коми приступили к ремонту улицы Станционной. Об этом сообщает МКП "Дорожное хозяйство". Работы должны были стартовать еще 1 июля, после чего сроки сдвинули к 31 июля, но и тогда обещание выполнено не было. Причиной тому стали плановые работы на сетях, которые немного затянулись. Ситуация ремонтом этого участка находится на контроле администрации города.

Дорожники должны завершить работы до конца августа. Им предстоит привести в порядок тротуары протяженностью в 516 метров, уложить два слоя асфальта протяженностью в 367 метров, а также обустроить лежачие полицейские у перехода в районе дома № 171 по улице Морозова. Кроме того, на участке появятся пешеходные ограждения и новые бордюры.

Сегодня активные работы идут в районе стадиона, где рабочие производят демонтаж бортовых камней и свозят щебень. После этого ремонт перейдет к району церкви. К этому моменту ремонт теплосетей должен завершиться и тогда дорожники приступят к дороге и тротуарам.