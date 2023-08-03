В Сыктывкаре сменили подрядчика по ремонту сетей на ряде улиц

Тепловики сменили подрядчика по ремонту сетей на ряде улиц Сыктывкара. Прежний подрядчик не выполнил обязательств по срокам проведения работ на Станционной улице. В итоге дорожники на ремонт этого участка вынуждены зайти позже запланированного. Об этом сообщает Коми филиал ПАО "Т Плюс".

Тепловикам необходимо убрать ограждение места и открыть проезжую часть в ближайшие дни для проезда строительной техники. По остальным дорогам из перечня ремонта на 2023 год сдана исполнительская документация и проходит проверку по улицам Индустриальная, Зимняя и Снежная. В первой половине августа запланирована их приемка.