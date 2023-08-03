В Сыктывкаре сменили подрядчика по ремонту сетей на ряде улиц
- 11:30 3 августа
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- Служба новостей
Тепловики сменили подрядчика по ремонту сетей на ряде улиц Сыктывкара. Прежний подрядчик не выполнил обязательств по срокам проведения работ на Станционной улице. В итоге дорожники на ремонт этого участка вынуждены зайти позже запланированного. Об этом сообщает Коми филиал ПАО "Т Плюс".
Тепловикам необходимо убрать ограждение места и открыть проезжую часть в ближайшие дни для проезда строительной техники. По остальным дорогам из перечня ремонта на 2023 год сдана исполнительская документация и проходит проверку по улицам Индустриальная, Зимняя и Снежная. В первой половине августа запланирована их приемка.
Продолжаются работы в начале Октябрьского проспекта. По улице Маркова объявлены аукционы по выбору подрядчика для обустройства карманов для остановочных комплексов. На Складской уже уложен верхний слой покрытия, на Земляной выполнены работы по укладке выравнивающего и верхнего слоев асфальтобетона. Производятся дополнительные работы по устройству водоотводной канавы.
На улице Католикова убраны железобетонные плиты, подготовлено основание, производятся работы по демонтажу бордюрного камня и устройству тротуара. На улице Водопьянова, на подъезде к промузлу Дырносский работы начнутся с 10 августа. По улицам Мичурина, Д. Каликовой, Заводской ведутся работы по подготовке основания для ремонта дорожной одежды, по Южной проведены работы по укладке выравнивающего слоя.
Проведен аукцион по выбору подрядчика по ремонту улицы Ухтинское шоссе от улицы Калинина в Эжве до поворота на микрорайон Строитель.
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