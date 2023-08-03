Житель Коми отсудил у ГИБДД 500 рублей

Печорец доказал в суде, что не нарушал правила дрожного движения, а ДТП произошло не по его вине. По информации суда, его признали виновным в том, что он заблаговременно не занял крайнее положение на дороге перед поворотом, что привело к ДТП. Наказанием стал штраф в 500 рублей.

Водитель, впрочем, не согласился с решением и привел доводы в свою пользу в суде, назвав указание инспектора ГИБДД о крайнем положении на дороге надуманным и неподтвержденным.