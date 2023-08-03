Житель Коми отсудил у ГИБДД 500 рублей
- 10:20 3 августа
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- Служба новостей
Печорец доказал в суде, что не нарушал правила дрожного движения, а ДТП произошло не по его вине. По информации суда, его признали виновным в том, что он заблаговременно не занял крайнее положение на дороге перед поворотом, что привело к ДТП. Наказанием стал штраф в 500 рублей.
Водитель, впрочем, не согласился с решением и привел доводы в свою пользу в суде, назвав указание инспектора ГИБДД о крайнем положении на дороге надуманным и неподтвержденным.
В судебном заседании женщина, которая была вторым участником ДТП, пояснила, что по ее мнению водитель прижался вправо, на что указывало расположение его машины, потому она пошла на обгон, но вдруг машина повернула налево.
Инспектор ГИБДД в суде пояснил, что при принятии решения исходил из установленных следов движения транспортных средств, след от машины мужчины шел от правой стороны дороги, видеозапись не позволила однозначно судить, что водитель исполнил свою обязанность включить сигнал поворота перед началом маневра.
В результате суд изучил все материалы дела и счел правильным прекратить дело, встав на сторону мужчины, так как доказательств его вины не было, сообщает "Комиинформ".
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