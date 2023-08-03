Мамы Сыктывкара рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу

Ближе к концу лета многие мамы Сыктывкара начинают готовить своих детей к новому учебному году: покупать канцтовары, необходимый инвентарь и одежду. Журналист “Про Города” узнал, сколько стоит подготовить ребенка к школе в Сыктывкаре и где лучше всего закупаться.

Сыктывкарка Анна Нечаева рассказала, как подготавливает к школе двух дочерей:

“У меня две дочери. В этом году идут в пятый и седьмой класс. Для семиклассницы учебные пособия стоили 570 рублей, а для пятиклассницы — 1000 рублей. Скидываемся всем классом, чтобы закупиться по оптовой цене со склада — это намного дешевле розничной стоимости. В остальном мы купили для обеих девочек все по одинаковым ценам, так как у них все должно быть поровну. Для обеих дочек туфли купили за 3500 рублей, кроссовки за 2250 рублей со скидкой. Хорошо, что были скидки 50%. Рубашки, брюки, джинсы, толстовки, футболки, платья — 15 000 в общей сложности на маркетплейсе. Тетради и прочую канцелярию пока не покупали. Рюкзаки, куртки на осень тоже, будем уже в августе искать. Что-то заказывали, а такие товары как обувь, джинсы и прочее приходится покупать по месту, так как все надо мерять”.

Анна рассказала, где выгоднее всего покупать товары к школе: