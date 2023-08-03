Мамы Сыктывкара рассказали, сколько стоит собрать ребенка в школу
- 11:50 3 августа
- 12+
- Екатерина Барандова
Ближе к концу лета многие мамы Сыктывкара начинают готовить своих детей к новому учебному году: покупать канцтовары, необходимый инвентарь и одежду. Журналист “Про Города” узнал, сколько стоит подготовить ребенка к школе в Сыктывкаре и где лучше всего закупаться.
Сыктывкарка Анна Нечаева рассказала, как подготавливает к школе двух дочерей:
“У меня две дочери. В этом году идут в пятый и седьмой класс. Для семиклассницы учебные пособия стоили 570 рублей, а для пятиклассницы — 1000 рублей. Скидываемся всем классом, чтобы закупиться по оптовой цене со склада — это намного дешевле розничной стоимости. В остальном мы купили для обеих девочек все по одинаковым ценам, так как у них все должно быть поровну. Для обеих дочек туфли купили за 3500 рублей, кроссовки за 2250 рублей со скидкой. Хорошо, что были скидки 50%. Рубашки, брюки, джинсы, толстовки, футболки, платья — 15 000 в общей сложности на маркетплейсе. Тетради и прочую канцелярию пока не покупали. Рюкзаки, куртки на осень тоже, будем уже в августе искать. Что-то заказывали, а такие товары как обувь, джинсы и прочее приходится покупать по месту, так как все надо мерять”.
Анна рассказала, где выгоднее всего покупать товары к школе:
“Выгоднее всего, конечно, на маркетплейсе, но в местных торговых центрах тоже можно найти довольно приятные цены и сразу по месту оценить качество. Школьную форму мои девочки недолюбливают, поэтому стараюсь подбирать обычную одежду в подходящей цветовой гамме в соответствии с дресс-кодом. Дети всегда остаются благодарными за такой компромисс”.
Сыктывкарка Елена Мамедова рассказала, сколько стоит подготовить двоих детей к новому учебному году:
“На двоих детей, которые идут в этом году в четвертый и 10 класс, мы потратили 80 тысяч рублей. Купили сменку, форму на физ-ру: в зал и на улицу, футболки, брюки, водолазки, рубашки, ранцы, обувь для улицы, шапки, спортивные штаны, джинсы, толстовки, трусы, носки. Всего купили по несколько штук на маркетплейсе со скидками, в магазины мы вообще не ходили. В эту сумму также входят канцтовары для обоих детей”.
Сыктывкарка Екатерина Карамышева рассказала, что покупает одежду для сына в местных магазинах:
“Отправляю в этом году ребенка во второй класс. В сумме ушло 35 тысяч рублей. Больше всего потратили на школьный костюм и сменную обувь — около 20 тысяч. Меньше ушло на канцелярию. Купили костюм школьный, спортивный костюм, обувь классическую, кроссовки, тетради тонкие в клеточку и линейку, ручки, карандаши, фломастеры, пенал, рюкзак, краски, альбом, кисти, папки для тетрадей. Канцтовары купили в гипермаркете, костюм в “Остине”, а спортивный костюм в “Семье”. В “Остине” хорошее качество, цена была со скидкой, покрой качественный. Ребенок остался доволен”.
Сыктывкарка Анна Данилова объяснила, что покупает одежду в торговых центрах других городов либо на маркетплейсах:
“В этом году мой сын идет в четвертый класс. Обычно стараемся покупать вещи в торговых центрах других городов. Например, в Казани, Санкт-Петербурге, Краснодаре. В этом году заранее заказала поло на повседневку в “Детском мире” по цене от 450-500 рублей со скидкой и бонусами. Рубашки белые с коротким рукавом заказала на маркетплейсе за 1200 рублей. Брюки в этом году еще не брали, так как сын очень подрос за лето, едем в отпуск в августе, планируем там приобрести в фирменных магазинах. С обувью такая же ситуация. Рюкзак заказала на маркетплейсе за 4000 рублей, в набор также входит сумка для обуви и пенал — все в одном стиле. Канцелярию мы еще не покупали. Планируем потратить еще примерно 13000 рублей”.
Сыктывкарка Ольга Патова рассказала, что предпочитает пополнять одежду и канцтовары детей по необходимости в течение года:
“В моей семье пока двое школьников, которые идут в этом году в седьмой и 11 класс. Уже несколько лет я не закупаюсь конкретно к новому учебному году, а покупаю по необходимости или когда увижу выгодные цены. С одеждой практически такая же история. В среднем обновка к первому сентября выходит около 5000 рублей на ребенка. Канцелярия около 2000 рублей на первое время. Это все с учетом постоянного пополнения в течение года. Вот на следующий год планирую отдать ребенка в кадетский класс, там расходы существенно увеличатся, так как минимальный комплект формы обойдется примерно в 12000 рублей”.
Юлия Латышева рассказала, как собирает ребенка в первый класс:
”В этом году я собираю сына в первый класс. Пока еще готов наполовину. Заказываю на маркетплейсе. Рюкзак, папка, мешок для сменки и пенал в одном стиле вышли на 5500 рублей. Из одежды пока взяла водолазки, футболку поло, кардиган и жилет на 3500 рублей. Брюки с рубашкой и туфли на сменку остались с выпускного из сада, но надо докупить будет еще одну пару. Плюс еще физкультурная форма и обувь. А на канцтовары помимо набора первоклассника, подаренного в саду, ушло еще 1500 рублей. Сын как-то резко вытянулся, вырос, поэтому еще нужно покупать новую демисезонную и зимнюю куртку, но это уже текущие расходы, не связанные со школой”.
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