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В Сыктывкаре аннулировали закупку больничных кроватей на 16 миллионов рублей

В Сыктывкаре аннулировали закупку больничных кроватей на 16 миллионов рублейФото из архива "Pro Города"

УФАС по Коми аннулировало закупку больничных кроватей для эжвинской больницы. Причиной отмены контракта на 16 миллионов рублей стала жалоба от одной из организаций, которую не допустили к участию в аукционе.

В технической документации говорилось, что подрядчик должен предоставить заказчику 90 больничных четырехсекционных кроватей грузоподъемностью свыше 200 килограммов.

Подрядчик усмотрел в некоторых моментах ряд нарушений в сфере госзакупок. В УФАС изучили документы и пришли к выводу, что ограничение доступа компании к аукциону необоснованно.

Кроме того, в ведомстве выявили бездействие заказчика — Эжвинская городская больница не установила в извещении о закупке никаких ограничений по части допуска к участию, предусмотренных законром.

УФАС по Коми постановил аннулировать закупку и остановить процедуру определения подрядчика.

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