В Сыктывкаре аннулировали закупку больничных кроватей на 16 миллионов рублей
- 09:20 3 августа
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- Служба новостей
УФАС по Коми аннулировало закупку больничных кроватей для эжвинской больницы. Причиной отмены контракта на 16 миллионов рублей стала жалоба от одной из организаций, которую не допустили к участию в аукционе.
В технической документации говорилось, что подрядчик должен предоставить заказчику 90 больничных четырехсекционных кроватей грузоподъемностью свыше 200 килограммов.
Подрядчик усмотрел в некоторых моментах ряд нарушений в сфере госзакупок. В УФАС изучили документы и пришли к выводу, что ограничение доступа компании к аукциону необоснованно.
Кроме того, в ведомстве выявили бездействие заказчика — Эжвинская городская больница не установила в извещении о закупке никаких ограничений по части допуска к участию, предусмотренных законром.
УФАС по Коми постановил аннулировать закупку и остановить процедуру определения подрядчика.
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