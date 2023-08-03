Сыктывкарцы рассказали, как спасаются от жары на пляже
- 09:49 3 августа
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- Екатерина Барандова
В конце июля и начале августа погода в столице Коми радует горожан теплом и солнцем. Температура уже несколько дней доходит до + 30°С. Журналист “Про Города” узнал у сыктывкарцев, как они справляются с жарой и нравится ли им отдыхать на городском пляже.
У входа к пляжу все заставлено машинами. Многие горожане пришли пешком либо приехали на велосипедах.
На пляже сыктывкарцы играют в пляжный волейбол, загорают, отдыхают, купаются и спасаются от жары.
Дети плескаются в воде и бегают от пляжа к лесополосе, где более прохладно.
Сыктывкарка Светлана Таргонская рассказала, что на городском пляже впервые за 52 года:
“С жарой я справляюсь на нашем сыктывкарском пляже. Сегодня я тут впервые за 52 года. Мне тут очень нравится. Радует, что речка неглубокая, так как я не умею плавать. Это хорошо подходит для маленьких детей и бабушек, которые не плавают. Тут есть волейбольная площадка, раздевалки, туалет и даже напитки продают. Так что от жары спасаюсь с помощью купания, пью воду и защищаю голову от теплового удара шляпой”.
Сыктывкарка Инна Авилова рассказала, как отдыхает с дочкой на пляже:
“Сегодня мы пришли на пляж с ребенком отдохнуть и искупаться. Дочке даже гипс не помешал. Спасаемся от жары мы с помощью воды во всех видах: купаемся в реке и пьем холодные напитки. Такая теплая погода мне очень нравится особенно сейчас, когда я в отпуске. Когда я на работе, то, конечно, уже не так рада жаре”.
Сыктывкарец Максим Сницерук объяснил, что на пляже можно даже поработать:
“Сегодня погода очень теплая. Мы с друзьями пришли на пляж, чтобы искупаться, отдохнуть и спастись от жары. Вода прохладная, а это идеально в такую погоду. Так как я работаю удаленно, даже взял с собой ноутбук, чтобы совместить приятное с полезным и немного поработать в перерывах между купаниями. Пляж мне нравится. Радует, что тут есть скамейки на случай, если не хочешь сидеть на горячем песке”.
Спасатель Руслан объяснил, какие правила безопасного поведения на воде необходимо соблюдать сыктывкарцам:
“В последнюю неделю очень жаркая погода. Возле воды меньше вероятность получить тепловой удар, но головные уборы все равно необходимо носить в такую погоду. Родителям ни в коем случае нельзя оставлять детей без присмотра. Множество опасных ситуаций происходит из-за этого. На этом пляже безопасно, но чуть дальше есть коса, где вода по колено, а потом резко становится очень глубоко. Ситуации, когда мы спасаем кого-то на воде происходят в этом году в среднем примерно раз в день”.
Руслан рассказал, как оборудован пляж:
“Пляж оборудован кабинками для переодевания, скамейками, питьевыми фонтанчиками и туалетами. Также тут установлены сетки для игр с мячом. Пляж ограничивается специальными знаками с двух сторон. За эти ограничения лучше не заплывать. Возле знаков висит специальный флаг. Сейчас он желтый — это значит, что купаться разрешено. Если флаг красный, то в воду заходить нельзя. Перед пляжным сезоном специалисты берут на экспертизу воду, чтобы проверить, что все чисто и безопасно”.
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