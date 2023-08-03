Сыктывкарцы рассказали, как спасаются от жары на пляже

В конце июля и начале августа погода в столице Коми радует горожан теплом и солнцем. Температура уже несколько дней доходит до + 30°С. Журналист “Про Города” узнал у сыктывкарцев, как они справляются с жарой и нравится ли им отдыхать на городском пляже.

У входа к пляжу все заставлено машинами. Многие горожане пришли пешком либо приехали на велосипедах.

На пляже сыктывкарцы играют в пляжный волейбол, загорают, отдыхают, купаются и спасаются от жары.

Дети плескаются в воде и бегают от пляжа к лесополосе, где более прохладно.

Сыктывкарка Светлана Таргонская рассказала, что на городском пляже впервые за 52 года:

“С жарой я справляюсь на нашем сыктывкарском пляже. Сегодня я тут впервые за 52 года. Мне тут очень нравится. Радует, что речка неглубокая, так как я не умею плавать. Это хорошо подходит для маленьких детей и бабушек, которые не плавают. Тут есть волейбольная площадка, раздевалки, туалет и даже напитки продают. Так что от жары спасаюсь с помощью купания, пью воду и защищаю голову от теплового удара шляпой”.

Сыктывкарка Инна Авилова рассказала, как отдыхает с дочкой на пляже: