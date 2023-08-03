В Сыктывкаре водитель Hyundai сбил велосипедистку

В столице Коми велосипедистка попала под колеса Hyundai. Информацию об этом сообщили в региональном УГИБДД МВД.



По информации ведомства, происшествие случилось вчера, второго августа, в 13:40 на улице Куратова. 29-летний мужчина, находясь за рулмм автомобиля Hyundai Accent, направлялся со стороны улицы Интернациональной в сторону улицы Первомайской. При заезде во двор дома №53 по улице Куратова мужчина сбил велосипедистку, которая в этот момент двигалась по тротуару.



Пострадавшей оказалась 38-летняя женщина. В результате аварии она получила ушибленную рану носа. От госпитализации пострадавшая отказалась.



Ранее в Сыктывкаре местный житель угнал велосипед, чтобы добраться ранним утром из клуба домой. После задержания мужчина признался, что все личные средства потратил в увеселительном заведении, потому денег на такси не осталось. Эти обстоятельства и подтолкнули его на преступление.