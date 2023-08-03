Гороскоп на 3 августа: Близнецы рискуют остаться без денег, Водолеи — испортить себе жизнь

Начало месяца выдалось напряженным. Исключением не станет и 3 августа. День обещает быть конфликтным. Некоторых потянет на риск, который может привести к серьезным последствиям. У людей появится шанс изменить свою жизнь. Однако некоторые в период трансформации рискуют наделать ошибок. А те, кто быстро адаптируется, получат множество возможностей. К примеру, выйдут на новый финансовый и карьерный уровень. Другие смогут начать жизнь с чистого листа, оставив позади ошибки прошлого. Но вот трем знакам зодиака будет особенно непросто 3 августа. Их настигнет бумеранг судьбы, пишет портал "7 дней.ru".

Телец

Тельцам нужно подумать о своем будущем. 3 августа старайтесь не вступать в конфликты и не допускайте негатива. А еще проанализируйте, куда уходят ваши средства. С деньгами в августе нужно быть осторожнее.

В четверг Тельцам могут припомнить равнодушие, обиды, все плохое, что вы, возможно, делали окружающим. Будьте к этому готовы.

Близнецы

Близнецам нужно следить за тем, что они говорят, и не доверять малознакомым людям. Не спешите радоваться, когда вам пообещают золотые горы. Все может обернуться против вас.

Не исключено, что Близнецы столкнутся с финансовыми проблемами. Есть риск потерять крупную сумму. Работа тоже будет идти медленно и не так как нужно. Избегайте конфликтов с начальством и коллегами. В противном случае может дойти до увольнения.

Водолей

Водолеи словно включили режим «самоуничтожения». Даже незначительные трудности бывает сложно преодолеть. Вы больше не видите смысла в своих действиях. 3 августа представителям знака будет нелегко концентрироваться на работе. Все дело в меланхолии, которая накроет вас в четверг. Не допускайте этого, иначе можно перекрыть себе дорогу в счастливое будущее.