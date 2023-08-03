Секрет прост: астролог Володина назвала знак, который ждет невероятное счастье
- 07:30 3 августа
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- Служба новостей
Известный и авторитетный астролог из России Василиса Володина предупредила, что последний месяц лета 2023 года создаст для представителей определенных Знаков серьезные угрозы. Она подчеркнула, что этот период будет непростым с точки зрения наличия тревоги, но с ней можно будет справиться, сообщает портал teleprogramma.pro.
Тревога за будущее, желание убежать от всех проблем и напастей, тяга к изучению теорий заговора, накручивание мыслей и эмоций, вот чем может ознаменоваться этот месяц для большинства представителей Зодиакального круга, считает Володина. Однако больше всего напасть такая затронет один Знак - Весы.
Однако стоит помнить, что этот эмоциональный фон не имеет ничего общего с реальностью. В действительности у Весов сейчас могут появиться большие перспективы на будущее, если они возьмут себя в руки. Если представители данного Знака возьмут под контроль свои эмоции и откажутся от всех негативных мыслей и установок, то вскоре жизнь окрасится в новые цвета.
Ранее Василиса Володина перечислила даты рождения людей, которым светит выгодная сделка по покупке недвижимости. Специалист подчеркнула, что звезды будут на их стороне до осени 2023 года.
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