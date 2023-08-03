Секрет прост: астролог Володина назвала знак, который ждет невероятное счастье

Известный и авторитетный астролог из России Василиса Володина предупредила, что последний месяц лета 2023 года создаст для представителей определенных Знаков серьезные угрозы. Она подчеркнула, что этот период будет непростым с точки зрения наличия тревоги, но с ней можно будет справиться, сообщает портал teleprogramma.pro.

Тревога за будущее, желание убежать от всех проблем и напастей, тяга к изучению теорий заговора, накручивание мыслей и эмоций, вот чем может ознаменоваться этот месяц для большинства представителей Зодиакального круга, считает Володина. Однако больше всего напасть такая затронет один Знак - Весы.