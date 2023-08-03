Глава Коми рассказал, какие дороги отремонтируют в 2023 году

В 2023 году на ремонт и строительство дорог и мостов в Коми выделят более девяти миллиардов рублей. Об этом заявил в своем обращении глава региона Владимир Уйба. Это примерно на полмиллиарда больше, чем в прошлом году.



Губернатор отметил, из бюджета республики на строительство и реконструкцию дорог направят более двух миллиардов рублей, сюда включены 1,3 миллиарда рублей по концессионному соглашению на ремонт участков дорог Малая Пера – Ираель и Ираель – Каджером на трассе Сыктывкар - Нарьян-Мар. Чиновник обозначил, что данная трасса имеет стратегическое значение для русского севера.



На содержание дорог и мостов региона из бюджета выделят 2,372 миллиарда рублей, дороги и мосты, которым требуется капитальный ремонт, обойдутся республике в 2,265 миллиардов рублей. Также в 2023 году реконструкцию ожидают сразу девять мостов в разных районах Коми, отремонтируют 105 км автодорог, обустроят больше девяти километров освещения и 54 пешеходных перехода.



Уйба заявил, что благодаря сотрудничеству с крупными предприятиями региона в Усть-Куломском и Койгородском районах 400 миллионов рублей направят на ремонт мостов и участков дорог. За эти деньги отремонтируют наплавный мост через реку Вычегду рядом с селом Усть-Нем, произведут капитальный ремонт моста через реку Ибань в Койгородском районе. Также два новых моста появятся в Корткеросском районе. Еще 8,5 километров построят на участке дороги Веселовка, которая граничит с Пермским краем.