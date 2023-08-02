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Как проходит День ВДВ в Сыктывкаре: концерты, парашюты и гуляния

Как проходит День ВДВ в Сыктывкаре: концерты, парашюты и гулянияФото "Про Город Сыктывкар"

2 августа в России традиционно отмечают День Воздушно-десантных войск. В эту дату в городе проходят концерты, соревнования, мастер-классы и гуляния. Журналист “Про Города” узнал, как сыктывкарцы отдыхают в этот праздник.

В столице Коми основные мероприятия Дня воздушно-десантных войск проходили в Кировском парке.

Праздничная программа включала в себя спортивные соревнования, бесплатные кинопоказы, а также выступления десантников и певцов, которые исполнили патриотические песни. 

Также в парке организовали спортивные соревнования, стрельба из винтовок, армрестлинг и мастер-классы по работе с парашютами.

Сыктывкарец Николай рассказал о своих впечатлениях от праздничных мероприятий:

“День ВДВ — это знаменательная дата, но праздничная программа в Кировском парке сегодня мне не понравилась. Я пришел с сыном отдохнуть и развеяться. В итоге тут все как-то скучно, мало развлечений. Раньше такие мероприятия проходили в Корткеросе, вот там было намного лучше и интереснее”. 

Сыктывкарец Павел вспомнил случай со времен службы:

“Могу рассказать одну интересную ситуацию. На службе у меня ни разу не было каких-то опасных ситуаций. Но однажды под Сыктывкаром на учениях у меня не открылся парашют, когда я был уже в полете. Не сработал слайдер — это такое специальное устройство в парашюте. Ситуацию удалось исправить, но практически в последний момент”. 

Сыктывкарец Олег рассказал, что дата очень значимая:

“Праздничные мероприятия до 2011 года проводились в Коччойяге. Вот там было все: и прыжки с парашютом, и гуляния, и развлечения. Я считаю, что этот праздник важен и нужно его отмечать. Наше боевое братство очень сплоченное, мы все готовы прийти друг другу на помощь в любую минуту, даже если это незнакомый человек. Друг для друга мы действительно как братья. ВДВ — это как семья”. 


 

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