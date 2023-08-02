Как проходит День ВДВ в Сыктывкаре: концерты, парашюты и гуляния

2 августа в России традиционно отмечают День Воздушно-десантных войск. В эту дату в городе проходят концерты, соревнования, мастер-классы и гуляния. Журналист “Про Города” узнал, как сыктывкарцы отдыхают в этот праздник.

В столице Коми основные мероприятия Дня воздушно-десантных войск проходили в Кировском парке.



Праздничная программа включала в себя спортивные соревнования, бесплатные кинопоказы, а также выступления десантников и певцов, которые исполнили патриотические песни.

Также в парке организовали спортивные соревнования, стрельба из винтовок, армрестлинг и мастер-классы по работе с парашютами.

Сыктывкарец Николай рассказал о своих впечатлениях от праздничных мероприятий:



“День ВДВ — это знаменательная дата, но праздничная программа в Кировском парке сегодня мне не понравилась. Я пришел с сыном отдохнуть и развеяться. В итоге тут все как-то скучно, мало развлечений. Раньше такие мероприятия проходили в Корткеросе, вот там было намного лучше и интереснее”.

Сыктывкарец Павел вспомнил случай со времен службы: