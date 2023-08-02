"Какая-то аномалия": жителей Коми напугали кислотно-желтые пауки

Жителей Коми напугали кислотно-желтые пауки. В соцсетях появились фотографии с членистоногими со странным окрасом. Многие горожане предположили, что этот вид ядовитый. Журналист издания “Про Город” узнал, что это за пауки и опасны ли они.

Фотографию ярко-желтого паука выложили в группе во "ВКонтакте". Пользователи Сети из Коми сразу начали писать свои догадки на счет этого членистоногого.

“У нас аномалия какая-то? Никогда раньше не встречала таких пауков”, — подписал свой снимок автор фото в социальных сетях.