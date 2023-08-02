"Какая-то аномалия": жителей Коми напугали кислотно-желтые пауки
- 15:45 2 августа
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- Инесса Богатая
Жителей Коми напугали кислотно-желтые пауки. В соцсетях появились фотографии с членистоногими со странным окрасом. Многие горожане предположили, что этот вид ядовитый. Журналист издания “Про Город” узнал, что это за пауки и опасны ли они.
Фотографию ярко-желтого паука выложили в группе во "ВКонтакте". Пользователи Сети из Коми сразу начали писать свои догадки на счет этого членистоногого.
“У нас аномалия какая-то? Никогда раньше не встречала таких пауков”, — подписал свой снимок автор фото в социальных сетях.
“Тоже видела такого паука у себя на даче в Ухте”, — написала во "ВКонтакте" Анжелика Багрина.
“У меня тоже в машине был такой желтый паук”, — комментирует в Сети Екатерина Маткаримова.
Многие решили воспользоваться поисковиком, чтобы выяснить вид паука и понять опасен ли он.
“В интернете везде пишут по-разному. Но по окрасу понятно, что он ядовитый”, — написал пользователь Сети.
В институте биологии Коми научного центра объяснили, к какому виду относится паук.
"Это цветочный паук — Мизумена косолапая. Они безопасны и питаются насекомыми, особенно любят бабочек. Пусть читатели не пугаются”, — отметила старший научный сотрудник отдела экологии животных Оксана Кулакова.
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