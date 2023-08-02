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"Какая-то аномалия": жителей Коми напугали кислотно-желтые пауки

"Какая-то аномалия": жителей Коми напугали кислотно-желтые паукиФото из группы "Жесть Коми"

Жителей Коми напугали кислотно-желтые пауки. В соцсетях появились фотографии с членистоногими со странным окрасом. Многие горожане предположили, что этот вид ядовитый. Журналист издания “Про Город” узнал, что это за пауки и опасны ли они. 

Фотографию ярко-желтого паука выложили в группе во "ВКонтакте". Пользователи Сети из Коми сразу начали писать свои догадки на счет этого членистоногого. 

“У нас аномалия какая-то? Никогда раньше не встречала таких пауков”, — подписал свой снимок автор фото в социальных сетях. 

“Тоже видела такого паука у себя на даче в Ухте”, — написала во "ВКонтакте" Анжелика Багрина. 

“У меня тоже в машине был такой желтый паук”, — комментирует в Сети Екатерина Маткаримова. 

Многие решили воспользоваться поисковиком, чтобы выяснить вид паука и понять опасен ли он.

“В интернете везде пишут по-разному. Но по окрасу понятно, что он ядовитый”, — написал пользователь Сети. 

В институте биологии Коми научного центра объяснили, к какому виду относится паук.

"Это цветочный паук — Мизумена косолапая. Они безопасны и питаются насекомыми, особенно любят бабочек. Пусть читатели не пугаются”, — отметила старший научный сотрудник отдела экологии животных Оксана Кулакова. 

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