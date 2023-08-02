Уже осенью: некоторые медицинские услуги без назначения врача станут платными

С осени в России некоторые медицинские услуги станут платными, прежде всего это касается ряда видов неотложной помощи. Об этом рассказала агентству «Прайм» медицинский адвокат Коллегии адвокатов "Правовая политика" Ирина Гриценко. Эксперт ссылается на постановление правительства России №736, которое вступает в силу 1 сентября 2023 года и действует до 1 сентября 2026 года.

Согласно документу, теперь с граждан смогут взимать деньги за скорую медицинскую помощь при внезапных острых заболеваниях и обострении хронических болезней в случае, если это не угрожает жизни пациента. Кроме того, постановление утверждает платное обследование и госпитализацию не по назначению врача, а по желанию пациента. Ирина Гриценко объяснила, что, если гражданин просит терапевта назначить ему исследование у узкого специалиста, а врач не видит к этому показаний, пациенту придется заплатить за услугу, пишет "Лента.ру".