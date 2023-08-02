Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"

1 августа беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, написал мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.

"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - отметил он.