Беспилотник врезался в башню "Москва-Сити"
- 13:25 2 августа
- 16+
- Служба новостей
1 августа беспилотник врезался в одну из башен в комплекса "Москва-Сити", еще несколько сбила ПВО, написал мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
"Несколько беспилотников при попытке пролета в Москву были сбиты средствами ПВО. Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 17-го этажа. Экстренные службы работают на месте происшествия", - отметил он.
Рано утром в минувшее воскресенье киевский режим попытался организовать в Москве террористическую атаку с помощью трех беспилотников, один дрон сбит ПВО, два подавлены комплексами РЭБ, сообщили в Минобороны России.
Один БПЛА был сбит ПВО в Одинцовском районе Московской области. Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, разбились на территории комплекса "Москва-Сити", уточнили в ведомстве, передает РИА "Новости".
...