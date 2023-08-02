Синоптики рассказали, каким будет август в Коми

Как рассказали в ЦГМС Коми, велика вероятность, что в первой и второй декадах августа погодные условия над районами будут определяться под преимущественным воздействием полей повышенного атмосферного давления. И только в третьей декаде месяца возрастет влияние циклонов. Месячная сумма осадков предполагается 60-100% от средних многолетних значений.

Средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается на 1...2С выше климатической нормы (норма в южных районах 14...13С, в северных районах 12...11С, на крайнем северо-востоке —10С).