Синоптики рассказали, каким будет август в Коми
- 12:45 2 августа
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- Служба новостей
Как рассказали в ЦГМС Коми, велика вероятность, что в первой и второй декадах августа погодные условия над районами будут определяться под преимущественным воздействием полей повышенного атмосферного давления. И только в третьей декаде месяца возрастет влияние циклонов. Месячная сумма осадков предполагается 60-100% от средних многолетних значений.
Средняя месячная температура воздуха на большей части территории ожидается на 1...2С выше климатической нормы (норма в южных районах 14...13С, в северных районах 12...11С, на крайнем северо-востоке —10С).
В первой декаде прогнозируется преобладание теплой погоды с периодами очень теплой, во второй декаде — умеренно теплой погоды, в отдельные периоды прохладной. Продолжительное время с недобором осадков. В третьей декаде количество дней с дождем увеличится, температурный фон ожидается близкий к норме.
До конца первой декады преобладающие дневные температуры на основной территории ожидаются в пределах 22...27С, на юго-западе до 32С. Во второй и третьей декаде августа преобладающие дневные температуры ожидаются в пределах от 15С до 22С, в отдельные периоды только 9...14°С.
Преобладающие ночные температуры прогнозируются в пределах от 5 до 12С, во второй половине августа в отдельные ночи возможно понижение температуры воздуха до 0...-3С. В течение значительного периода месяца в лесах республики будет преобладать высокая и чрезвычайная пожарная опасность (IV и V класса).
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