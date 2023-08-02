Мощный рывок: Тамара Глоба предрекла новую жизнь со 2 августа двум знакам зодиака
- 19:10 2 августа
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- Служба новостей
Популярный российский астролог Тамара Глоба предрекла крутые повороты в жизни двум знакам зодиака после 2 августа 2023 года. Представители двух зодиакальных созвездий начнут новую жизнь.
Рак
Представители водного знака попадут в максимально удачный и благоприятный период. Раки сумеют быстро и безболезненно решить накопившиеся проблемы и задачи. Звезды советуют работать в команде. Не время для конфликтов, коллеги – ваши друзья и соратники, объедините усилия и вы достигнете общей цели. Тамара Глоба предсказала Ракам перспективные знакомства, которые способствуют положительным изменениям как в личной жизни, так и в карьере.
Весы
Представители воздушного знака изменят свою жизнь из-за другого человека. Эта персона окажет большое влияние на жизнь Весов после 2 августа. Тамара Глоба советует не торопить события и не открываться всем подряд. Не стоит слепо доверять новому знакомому, который может оказаться совсем не тем, кем кажется на первый взгляд. Однако встреча неизбежно запустит изменения, придется принять это.
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