Не хочется верить, но страшно: на Тайване замечен легендарный предвестник катастрофы

Предметом беспокойства жителей Тайваня стало вот такое удивительное существо. У этой рыбы есть несколько названий, но лучше всего, пожалуй, подходит "сельдяной король". Она действительно приходится неким родственником селёдкам, потому что тоже относится к отряду лучепёрых. А "король" — как минимум потому, что в длину достигает порой девяти метров. К тому же лучи спинного плавника этого существа образуют на голове великолепную "корону". Правда, в данном случае она что-то не прослеживается, сообщает Life. Тело этой рыбы плоское и по виду напоминает ленту, за что она и получила другое прозвище: "ремень-рыба", или "ремнетел". Но есть у нее и еще несколько неофициальных наименований, а именно "рыба землетрясений" — или даже "рыба Судного дня". Дело в том, что на Тайване, да и во многих других частях света по поводу неё бытует очень старинный миф о её появлении незадолго до мощных подземных толчков и цунами.

Обитает эта рыба на глубине примерно 800 метров или даже целого километра, то есть она полуглубоководная, поэтому увидеть её у поверхности — всегда целая сенсация. Плавают сельдяные короли и в Тихом океане, и в Индийском, и в Атлантике вплоть до Исландии. А благодаря тому, что они в том числе живут в Японском море, изредка их встречают и россияне. К примеру, в 2019 году такую рыбу лично за хвост поймал местный житель.

Стоит отметить, что научных доказательств связи между землетрясениями и внезапным появлением этих рыб пока что нет. Американские сейсмологи провели на этот счёт целое расследование, они сопоставили 336 случаев встречи с сельдяными королями и 221 землетрясение. Ученые исходили из того, что для эффективной "пророческой" деятельности эти рыбы должны появляться за 10–30 дней до мощного сейсмического события в 50–100 километрах от эпицентра. И из всех проанализированных случаев лишь в одном можно сказать, что да, это действительно было так. Поэтому с точки зрения науки слава этого существа как пугающего предвестника необоснованна.

В свою очередь, российские учёные отмечают, что на самом деле дело может быть в том, что этих рыб порой выбрасывает на берег в результате уже произошедшего где-то в океане землетрясения — выносит волной цунами. Поэтому у людей сформировались тревожные ассоциации. При этом, по словам биологов, они могут подниматься на поверхность и без всяких сейсмических событий, а просто по своим делам, например в поисках пищи.