Гадость в брикете: в Роскачестве назвали марки сливочного масла, которые лучше не покупать

Роскачество предупредило россиян о сливочном масле, которое лучше избегать при покупке. В результате исследования, специалисты обнаружили в этом популярном продукте не только растительные жиры, но и кишечную палочку, сообщает PRIMPRESS.

Натуральное масло должно содержать только чистые молочные сливки, которые могут быть получены из сливок, молока или его компонентов. Однако главным условием является отсутствие растительных жиров и присутствие только молочных жиров.