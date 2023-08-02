Гадость в брикете: в Роскачестве назвали марки сливочного масла, которые лучше не покупать
- 15:40 2 августа
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- Служба новостей
Роскачество предупредило россиян о сливочном масле, которое лучше избегать при покупке. В результате исследования, специалисты обнаружили в этом популярном продукте не только растительные жиры, но и кишечную палочку, сообщает PRIMPRESS.
Натуральное масло должно содержать только чистые молочные сливки, которые могут быть получены из сливок, молока или его компонентов. Однако главным условием является отсутствие растительных жиров и присутствие только молочных жиров.
Добавление растительного жира делает продукт подделкой. Однако определить настоящее сливочное масло невозможно визуально, только лабораторный анализ может дать точный ответ. Поэтому Роскачество проводит постоянные проверки и закупки данного продукта.
Последнее исследование было проведено на масле с жирностью 72,5%. Оно дешевле аналога с 82,5% жирности и пользуется большой популярностью. Но проверка выявила, что ситуация с подделками в этом сегменте еще хуже. Десять образцов были забракованы из-за наличия пальмового масла.
Было выяснено, что четыре бренда подделок производятся в Московской области, а еще три бренда - в Челябинской области. Не рекомендуется покупать сливочное масло из Волгоградской и Амурской областей, а также из Ставропольского края.
Особенно цинично было то, что одно масло на упаковке имело надпись "Сделано по ГОСТ из натуральных сливок", хотя лабораторный анализ показал, что в нем содержатся растительные жиры. Это явное обман потребителя. В семи из этих брендов также была обнаружена кишечная палочка.
Роскачество указало, что определить натуральное масло по цене не всегда возможно. Например, одна из подделок стоила более 82 рублей за 100 граммов, что сравнительно высокая цена. Лучшими брендами масла были признаны "Домик в деревне", "Вкуснотеево", "Каждый день" и другие.
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