В Коми мастер железнодорожного участка брал взятки за ускорение разгрузки вагонов

В Коми завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера участка производства станции "Воркута" транспортной компании.

Согласно официальному заявлению Следственного комитета России, мужчина обвиняется в получении взяток в крупном размере за три эпизода. По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы он получал деньги от представителей трех коммерческих организаций, занимающихся перевозками грузов, за общее покровительство и оперативное выполнение сотрудниками железнодорожного участка погрузочно-разгрузочных работ, включая исключение простоев.