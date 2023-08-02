В Коми мастер железнодорожного участка брал взятки за ускорение разгрузки вагонов
- 11:30 2 августа
- 12+
- Служба новостей
В Коми завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего мастера участка производства станции "Воркута" транспортной компании.
Согласно официальному заявлению Следственного комитета России, мужчина обвиняется в получении взяток в крупном размере за три эпизода. По данным следствия, в период с 2016 по 2018 годы он получал деньги от представителей трех коммерческих организаций, занимающихся перевозками грузов, за общее покровительство и оперативное выполнение сотрудниками железнодорожного участка погрузочно-разгрузочных работ, включая исключение простоев.
Общая сумма взяток составила более 700 тысяч рублей. Следствие собрало доказательства преступления при оперативном сопровождении сотрудников региональных УФСБ и МВД. Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего рассмотрения в суде.
...