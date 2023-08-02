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В Коми прибавку к пенсии получат более 80 тысяч пенсионеров

В Коми прибавку к пенсии получат более 80 тысяч пенсионеров

В августе 2023 года более 80 тысяч пенсионеров, проживающих в регионе Коми, будут получать дополнительную сумму к своей пенсии.

Это произойдет в результате беззаявительного перерасчета пенсий, который был проведен для тех, кто работал в прошлом году и получал страховые пенсии. Как сообщили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России, прибавка к пенсии будет зависеть от заработной платы пенсионера, и чем выше был доход в прошлом году, тем больше будет прибавка.

Однако, в сообщении также отмечается, что максимальное увеличение пенсии в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами. Это означает, что даже если заработная плата пенсионера была очень высокой, прибавка к пенсии не будет превышать определенного установленного предела.

В Социальном фонде подчеркивают, что пересчитанные пенсии будут выплачиваться жителям Коми уже в августе текущего года. Это является важной новостью для многих пенсионеров, которые в настоящее время испытывают трудности из-за экономической ситуации.

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