В Коми прибавку к пенсии получат более 80 тысяч пенсионеров

В августе 2023 года более 80 тысяч пенсионеров, проживающих в регионе Коми, будут получать дополнительную сумму к своей пенсии.

Это произойдет в результате беззаявительного перерасчета пенсий, который был проведен для тех, кто работал в прошлом году и получал страховые пенсии. Как сообщили в пресс-службе республиканского отделения Социального фонда России, прибавка к пенсии будет зависеть от заработной платы пенсионера, и чем выше был доход в прошлом году, тем больше будет прибавка.