В ходе СВО геройски погибли два бойца из Коми

В ходе специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Коми — сержант Дзинтарс Вилнисович Бутанс и старший матрос Руслан Сергеевич Газитинов.



Дзинтарс Вилнисович родился и жил в селе Межадор Сысольского района. За время своей военной карьеры он стул ветераном боевых действий. В ходе СВО служил стрелком мотострелкового батальона. Руслан Сергеевич родом из столицы Коми. В зоне спецоперации был снайпером.

Напомним, ранее в Коми проводили в последний путь погибшего в ходе СВО депутата регионального молодежного парламента Анатолия Хлобыстова. Он удостоился посмертно звания героя Республики Коми. С ним простились 27 июля в Ухте.