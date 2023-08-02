В ходе СВО геройски погибли два бойца из Коми
- 10:25 2 августа
- 16+
- Служба новостей
В ходе специальной военной операции погибли двое военнослужащих из Коми — сержант Дзинтарс Вилнисович Бутанс и старший матрос Руслан Сергеевич Газитинов.
Дзинтарс Вилнисович родился и жил в селе Межадор Сысольского района. За время своей военной карьеры он стул ветераном боевых действий. В ходе СВО служил стрелком мотострелкового батальона. Руслан Сергеевич родом из столицы Коми. В зоне спецоперации был снайпером.
Напомним, ранее в Коми проводили в последний путь погибшего в ходе СВО депутата регионального молодежного парламента Анатолия Хлобыстова. Он удостоился посмертно звания героя Республики Коми. С ним простились 27 июля в Ухте.
...