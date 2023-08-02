Утонут в деньгах: Глоба предрекла двум знакам богатство в августе

Астролог, с мировым и общероссийским статусом Тамара Глоба, прогнозируя события последнего меясца лета этого года, отметила, что представители двух знаков к концу лета могут быть очень богаты. Вселенная предоставит им редкий и прекрасный шанс. Львы

Представитель этого Знака Зодиака может стать счастливым обладателем щедрого наследства, выигрыша в лотерею, возврата старых долгов или просто приятного подарка - во всех случаях финансовые потоки будут достаточно щедрыми, чтобы Лев наконец почувствовал себя вполне удовлетворенным финансовой стороной жизни.

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