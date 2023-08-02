Утонут в деньгах: Глоба предрекла двум знакам богатство в августе
- 09:30 2 августа
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- Служба новостей
Астролог, с мировым и общероссийским статусом Тамара Глоба, прогнозируя события последнего меясца лета этого года, отметила, что представители двух знаков к концу лета могут быть очень богаты. Вселенная предоставит им редкий и прекрасный шанс.
Львы
Представитель этого Знака Зодиака может стать счастливым обладателем щедрого наследства, выигрыша в лотерею, возврата старых долгов или просто приятного подарка - во всех случаях финансовые потоки будут достаточно щедрыми, чтобы Лев наконец почувствовал себя вполне удовлетворенным финансовой стороной жизни.
Скорпионы
Рожденные под этим Знаком, получат то, чего давно хотели - признание и почет на работе, щедрые премии и вознаграждения за свой труд. Лучший работник, лучший специалист - такими видят себя Скорпионы. Начальство не пожалеет ничего для того, чтобы представители Знака и дальше оставались на своем месте.
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