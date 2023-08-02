Житель Сыктывкара отсудил у РЖД моральный вред за гибель любимой женщины

Житель Сыктывкара отсудил у РЖД моральную компенсацию за гибель жены 470 тысяч рублей. Изначально вдовец требовал от компании 700 тысяч рублей, сообщает БНК.



Трагедия произошла около пяти лет назад, в мае 2018 года. Согласно материалам дела на 79 км в районе перегона между станциями Човью и Койты Северной железной дороги Эжвинского района автомотриса (моторный самоходный железнодорожный вагон) сбила сожительницу истца, от чего та скончалась на месте. Вагон принадлежал компании РЖД. Однако Следственный комитет России не стал возбуждать уголовное дело в отношении РЖД в связи с отсутствием состава преступления. При проверке выяснилось, что женщина сама грубо нарушила правила личной безопасности, при этом находилась в зоне повышенной опасности.

Отметим, супруги не регистрировали свой брак, однако в суде мужчина доказал, что фактически проживал с погибшей 20 лет, вместе воспитывал сына, после трагедии организовал похороны и тяжело переживал смерть любимой женщины.