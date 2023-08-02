Сыктывкарец угнал машину, чтобы доехать до дома, а потом поджег ее

В пресс-службе УМВД столицы Коми рассказали, что около 04:00 в дежурную часть поступило сообщение о возгорании автомобиля, находящегося во дворе жилого дома. Вскоре на место прибыли пожарные, которые ликвидировали возгорание, после чего был установлен владелец транспорта. Собственник ВАЗа 2105 рассказал, что машину оставил совсем в другом месте, возле своего дома.



Оказалось, что машину угнали, а затем подожгли. Злоумышленника вскоре нашли и задержали по месту работы. В отделе выяснилось, что подозреваемый — ранее судимый житель Сыктывкара 1992 года рождения. Правонарушитель в ходе допроса пояснил, что вечер провел в увеселительном заведении, где изрядно выпил. По пути домой он заметил автомобиль, двери которого были не заперты, а ключ зажигания находился внутри. Сыктывкарец решил воспользоваться ситуацией и доехать до своего дома на машине. Позднее он поджег вещи, которые были в авто, чтобы скрыть следы преступления.

Возбуждены уголовные дела по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" и "Угон".