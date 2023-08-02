За сутки мошенники обманули пять пенсионеров под предлогом "Родственник в беде"

За сутки в Коми пять пенсионеров "обогатили" мошенников больше, чем на миллион рублей. Об этом заявили в пресс-службе МВД по Коми.



Согласно материалам дела одного из пяти фактов мошенничества, жительница Ухты передала в руки аферистов 450 тысяч рублей. Как рассказала потерпевшая, ей поступил звонок с неизвестного номера. На том конце провода девушка представилась ее дочерью и рассказала, как попала в страшную аварию. Она попросила передать ей деньги через посредника. Испуганная горожанка не заметила подвоха, собрала все имеющиеся средства, завернула в наволочку и выбросила в окно. Позже, когда женщина связалась с дочерью, ей стало понятно, что все случившееся - уловка злоумышленников.



Аналогичные преступления были зафиксированы еще в отношении трех горожан 1937, 1947, 1950, также один случай зафиксирован в Корткеросском районе. Всего пенсионерки лишились 1,1 миллиона рублей. По всем пяти заявлениями заведены уголовные дела по статье мошенничество.