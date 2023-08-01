Марк Бартон рассказал, как избежать частых ссор после рождения ребенка
- 17:00 1 августа
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- Служба новостей
После рождения ребенка у супругов часто возникают проблемы в отношениях, что является естественным процессом, так как жизнь и для женщины, и для мужчины кардинально меняется. Чтобы решить эти проблемы, психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон предлагает начать с того, чтобы отбросить все претензии и попытаться понять друг друга.
Муж должен осознавать, что жизнь жены сейчас полностью изменилась, она испытывает большую нагрузку на психику и организм, проводя все время с ребенком дома. Также важно понимать, что у мужа тоже изменился уровень ответственности, и он должен делать все возможное для обеспечения здоровья, безопасности и материального благополучия в семье.
Марк Бартон также советует разобраться, не связаны ли проблемы с пополнением в семье со сторонними факторами, например, слишком активным вмешательством родственников в вашу жизнь, критикой ваших действий или даже настройкой одного супруга против другого. Возможно, старые договоренности, которые сработали, когда вы были только вдвоем, уже не действуют, и их нужно пересмотреть, передает Super.ru.
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