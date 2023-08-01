Марк Бартон рассказал, как избежать частых ссор после рождения ребенка

После рождения ребенка у супругов часто возникают проблемы в отношениях, что является естественным процессом, так как жизнь и для женщины, и для мужчины кардинально меняется. Чтобы решить эти проблемы, психолог и специалист по семейным отношениям Марк Бартон предлагает начать с того, чтобы отбросить все претензии и попытаться понять друг друга.

Муж должен осознавать, что жизнь жены сейчас полностью изменилась, она испытывает большую нагрузку на психику и организм, проводя все время с ребенком дома. Также важно понимать, что у мужа тоже изменился уровень ответственности, и он должен делать все возможное для обеспечения здоровья, безопасности и материального благополучия в семье.