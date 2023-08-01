В Коми конфликт в заведении закончился стрельбой
- 16:00 1 августа
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- Служба новостей
В Княжпогостском районе задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве. Во время словесной перепалки в одном из заведений он решил пустить в ход оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.
Полиция получила сообщение от фельдшера СМП о травме кисти и ожогах груди 31-летнего местного жителя, который был атакован в одном из кафе города Емвы. Стражи порядка установили, что между двумя посетителями произошел конфликт, который закончился выстрелами из пневматического пистолета.
Подозреваемый мужчина, ранее судимый и проживающий в Санкт-Петербурге, задержан и доставлен в отдел полиции. Оружие было изъято, а в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "хулиганство". В настоящее время проводится проверка по факту причинения вреда здоровью пострадавшего, включая судебно-медицинскую экспертизу.
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