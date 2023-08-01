В Коми конфликт в заведении закончился стрельбой

В Княжпогостском районе задержали мужчину, подозреваемого в хулиганстве. Во время словесной перепалки в одном из заведений он решил пустить в ход оружие. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Полиция получила сообщение от фельдшера СМП о травме кисти и ожогах груди 31-летнего местного жителя, который был атакован в одном из кафе города Емвы. Стражи порядка установили, что между двумя посетителями произошел конфликт, который закончился выстрелами из пневматического пистолета.