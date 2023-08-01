Глоба предсказала особенный период: Тельцы добьются всего, Девы влюбятся без памяти

В августе ожидается целых два Полнолуния. Из-за максимального приближения Луны к Земле их еще называют Суперлуниями. Первое пройдет 1 числа, второе - 31 августа. Начало месяца принесет многим удачу, богатство и процветание. В целом людей ожидают положительные перемены.

Кстати, в это время Луна будет находиться в Водолее. А этот знак очень любит рисковать. Легкий на подъем, с радостью идет навстречу переменам.

Самим Водолеем управляет Сатурн. Поэтому в августе многих могут посещать нестандартные мысли, идеи. А еще этот знак любит выделяться из толпы и старается удивлять окружающих. Правда, последние не всегда готовы это принять.

Особенно повезет в последний месяц лета трем представителям зодиакального круга. Прогноз опубликовали на сайте “7 дней.ru”.

Телец

Телец, который и без того любит деньги, еще больше сконцентрируется на заработках и карьере. Вы почувствуете небывалый прилив жизненной энергии и сил. В представителях знака проснется желание немедленно все поменять. Вашим девизом станет: «Сейчас или никогда».

Многие из вас решат, что им выпал редкий шанс изменить свою жизнь. И Полнолуние действительно позволит добиться высот, это особенное время для вас. Но, дорогие Тельцы, будьте уверены, судьба и дальше будет подкидывать вам хорошие возможности.

Рак

С 1 августа перед Раками откроется множество возможностей для дополнительного заработка. Деньги, кажется, сами будут идти вам в руки. Доход либо будет пассивным, либо процесс принесет вам удовольствие.

Не бойтесь брать на себя больше ответственности. Вы справитесь с любым количеством задач.

Дева

Идей у Дев будет хоть отбавляй. Благодаря им вы быстро выйдите на желаемый уровень дохода.

Но и это не все сюрпризы. В августе стоит ожидать перемен в личной жизни. Касается это одиноких Дев. Они наконец-то получат шанс обрести партнера.