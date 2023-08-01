Коснется миллионов работающих пенсионеров: как изменятся выплаты с 1 августа
- 15:40 1 августа
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- Служба новостей
Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2022 году работодатели платили страховые взносы. Перерасчет выплат будет произведен более чем девяти миллионам человек.
В официальном Телеграм-канале Социального фонда России проинформировали о проведении беззаявительного перерасчета страховых пенсий для работавших в 2022 году пенсионеров, начиная с 1 августа этого года. Это затронет получателей пенсий по достижении пенсионного возраста, по инвалидности и по потере кормильца, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году.
Размер прибавки к пенсии будет зависеть от пенсионных коэффициентов за предыдущий год и не может превышать трех таких коэффициентов. Максимальная прибавка в текущем году составит около 400 рублей. Ожидается, что перерасчёт получателей страховых пенсий затронет около 9,5 миллиона пенсионеров.
В тексте пресс-релиза уточняется, что ведомство произведет перерасчёт автоматически - пенсионерам не придется идти в МФЦ, чтобы подать соответствующее заявление. Кроме того, с 1 августа также будет увеличен размер выплат накопительных пенсий и срочных пенсионных выплат для всех граждан-участников программы софинансирования пенсии. Ежемесячная прибавка к пенсии для 40 тысяч участников программы будет увеличена на 9,83%.
Денежные выплаты поступят всем трудящимся и неработающим гражданам пенсионного возраста по учреждённому графику в текущем месяце, заверили в Соцфонде.
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