Коснется миллионов работающих пенсионеров: как изменятся выплаты с 1 августа

Корректировка выплат коснется всех получателей пенсий по старости и по инвалидности, за которых в 2022 году работодатели платили страховые взносы. Перерасчет выплат будет произведен более чем девяти миллионам человек.

В официальном Телеграм-канале Социального фонда России проинформировали о проведении беззаявительного перерасчета страховых пенсий для работавших в 2022 году пенсионеров, начиная с 1 августа этого года. Это затронет получателей пенсий по достижении пенсионного возраста, по инвалидности и по потере кормильца, за которых работодатели уплачивали страховые взносы в прошлом году.