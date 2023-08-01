Силовики задержали мать челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену женщину

В Челябинской области женщина сбежала от маньяка, который держал ее в плену 14 лет, передает URA.ru и другие СМИ.

Девушка была похищена в Челябинской области в 2009 году при знакомстве с 37-летним мужчиной. Он пригласил ее домой и, угрожая ножом, закрыл в комнате, где на окнах висели решетки, а дверь была закрыта навесным замком. 14 лет девушка прожила в этой комнате взаперти, периодически она подвергалась насильственным действиям. В доме также жила и мать похитителя, которая обо всем знала, но молчала.