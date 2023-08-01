Силовики задержали мать челябинского маньяка, который 14 лет держал в плену женщину
- 14:40 1 августа
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- Служба новостей
В Челябинской области женщина сбежала от маньяка, который держал ее в плену 14 лет, передает URA.ru и другие СМИ.
Девушка была похищена в Челябинской области в 2009 году при знакомстве с 37-летним мужчиной. Он пригласил ее домой и, угрожая ножом, закрыл в комнате, где на окнах висели решетки, а дверь была закрыта навесным замком. 14 лет девушка прожила в этой комнате взаперти, периодически она подвергалась насильственным действиям. В доме также жила и мать похитителя, которая обо всем знала, но молчала.
Недавно девушке удалось сбежать. Она рассказала следователям, что мужчина убил еще одну похищенную им жертву. Останки неизвестной нашли закопанными в погребе дома. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление возможной причастности подозреваемого к другим преступлениям.
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