Художник из Казани превратил в невероятные картины дома одного из городов Коми
- 14:00 1 августа
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- Служба новостей
В Печоре появились граффити невероятных масштабов. Расположились они на стенах многоэтажек, а работу выполнил художник из Казани. Это был совместный проект администрации и управления культуры и туризма в рамках грантового конкурса.
Выполнил работы художник Дамир Bozik. Казанец использовал собственную оригинальную технику росписи, объединив древние народные методы и современную технику, добавив собственного видения мира. Эскиз разрабатывался совместно с ведущим методистом отдела народного творчества Центра народного творчества и повышения квалификации Ксенией Качер.
Работы по грунтовке стен стартовали еще 13 июля, после чего художник нанес эскиз и продолжил заполнять картины цветом. Помогал в реализации проекта Антон Добро из Санкт-Петербурга. К 1 августа фасады домов 104 и 106 по Печорскому проспекту преобразились.
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