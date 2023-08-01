Художник из Казани превратил в невероятные картины дома одного из городов Коми

В Печоре появились граффити невероятных масштабов. Расположились они на стенах многоэтажек, а работу выполнил художник из Казани. Это был совместный проект администрации и управления культуры и туризма в рамках грантового конкурса.

Выполнил работы художник Дамир Bozik. Казанец использовал собственную оригинальную технику росписи, объединив древние народные методы и современную технику, добавив собственного видения мира. Эскиз разрабатывался совместно с ведущим методистом отдела народного творчества Центра народного творчества и повышения квалификации Ксенией Качер.