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Ассистент Салют научился озвучивать контент на всегда актуальные темы

Ассистент Салют научился озвучивать контент на всегда актуальные темыФото Sber

Сбер запустил новый контентный навык для ассистента Салют — Журнал "Это интересно". Это агрегатор тысяч статей и видео, которые не теряют своей актуальности, так как информация в них интересна, практична и познавательна. В процессе создания некоторых статей были использованы нейросети для генерации текста, а также Kandinsky для создания иллюстраций. Чтобы запустить навык, просто скажите: "Салют, открой Журнал"1.

Все материалы распределены по рубрикам. Пользователю нужно только выбрать, о чем именно он хочет прочитать или послушать: об истории, технологиях, рецептах и продуктах, науке, красоте, здоровье или о чем-то еще. После открытия материала автоматически запускается виртуальный ассистент, который озвучивает текст. Такой механизм превращает обычную статью в небольшой подкаст. Это удобно для тех, кто любит узнавать новое, например, во время занятий спортом или другим хобби, в транспорте или на прогулке.

В Журнале можно прочитать и прослушать удивительные истории про выдающихся людей и изобретения. Здесь, в частности, много рассказывается о кино его истории и интересных случаях на съёмочных площадках, которые придают фильмам особую ценность. Виртуальный ассистент в Журнале даст и бытовые советы — например, как грамотно выбрать товары для дома и дачи или вести хозяйство. Подробно объяснит, как работают технологии и финансовые продукты, как эффективно вести свой бюджет.

Журнал представляет собой контентную платформу с лучшими материалами от партнёров в формате статей и их аудиоверсий и видероликов. Уже сейчас доступен контент от портала "Культура.РФ", книжных издательств, интернет-ресурсов медиахолдинга Rambler&Co и медиаплатформы "Афиша", а также от онлайн-кинотеатра Оkko и Hi-Fi-стриминга Звук. Количество партнёров будет расти.

1 Журнал «Это интересно» доступен на умных ТВ-приставках SberBox, умных телевизорах Sber, ТВ-медиацентрах с умной камерой SberBox Top, умных дисплеях SberPortal, и в мобильных приложениях СберБанк Онлайн и Салют.

 

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