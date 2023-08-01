Инкассаторы Сбера обслуживают около 190 тысяч объектов по всей России

1 августа отмечается Всероссийский день инкассатора. В 1939 году в этот день была создана служба инкассации при Госбанке СССР. В Сбере днём рождения службы инкассации считается 20 октября 1992 года, когда было создано Управление кассовых операций, инкассации и охраны, в структуру которого вошёл отдел инкассации.

Сегодня в инкассации Сбера работает 8774 сотрудников. Инкассаторская служба банка обслуживает 189 тысяч объектов — это собственные офисы и банкоматы, а также 113 тысяч клиентских объектов и 18 тысяч объектов других банков.

Каждый день инкассаторы Сбера совершают более 4100 выездов, общее количество маршрутов — 2920. В 2022 году инкассаторы банка проехали 137,5 миллиона километров — это 3716 кругосветных путешествий, или 171 полёт на Луну и обратно. Для работы банк использует 3806 спецавтомобилей (если их выстроить в одну линию, получится колонна длиной 21 километр) и 3530 спецконтейнеров.