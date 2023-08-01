Сбер запустил новые накопительные продукты с высокой доходностью

Сбер предложил своим клиентам вклады "Лучший % Зарплатный" и "Накопительный счёт Зарплатный" с повышенной доходностью до 10% и 7% годовых соответственно. Премиальным клиентам теперь доступен вклад "Лучший % Премьер" с максимальной ставкой 10% и повышенными на 0,2 процентных пункта ставками на сроках год и меньше. Воспользоваться выгодными накопительными продуктами могут зарплатные клиенты банка и клиенты с пакетом СберПремьер.

Минимальная сумма новых вкладов — 100 тысяч рублей. Проценты выплачиваются в конце срока. Расходные операции не предусмотрены. Размер ставки по вкладу зависит от суммы, способа открытия вклада (в отделении банка или онлайн) и истории сбережений клиента в банке за последние три месяца.

Накопительный счёт можно открыть только онлайн. Чтобы получить максимальную ставку, это должен быть первый накопительный счёт клиента в банке, а минимальный остаток на нём в течение месяца должен превышать 3 тысячи рублей, но не более 1 миллиона рублей.

Продукты для зарплатных клиентов доступны тем, кто получает на карту или счёт зарплату в Сбере — не менее одного раза за последние 90 дней.