В Коми жару сменит резкое похолодание

В Коми резко похолодает: на смену юго-западному антициклону придет арктический. В ЦГМС по республике рассказали, какая будет погода в августе.

Первая половина последнего летнего месяца останется жаркой. Столбики термометров поднимутся до +30 градусов.

“В Сыктывкаре температура ожидается на четыре градуса выше нормы, норма — 15-16 градусов. До конца первой недели сохранится 30-градусная жара. На выходных ожидаются грозы с ливнями. После них температура упадет — до +25…+27 градусов”, — объяснила начальник отдела ЦГМС региона Ольга Козак.

По прогнозу синоптиков, жара останется в Коми до 10 августа. После чего, юго-западный антициклон сменится арктическим.