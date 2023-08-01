Осенью будет счастье: Володина предрекла одному знаку зодиака поворот на 180 градусов
- 13:00 1 августа
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- Служба новостей
Скриншот из видео
Астролог Василиса Володина уверена, что у Овнов осенью будет нереально счастливое время, так как в августе они сделают все для этого. Этих людей ждет эпохальный поворот на 180 градусов — многие ценности они переосмыслят, пишет teleprogramma.
"Постарайтесь не растранжирить удачу и внезапно свалившиеся деньги. Сейте щедро, чтобы осенью пожинать", — предупредила она.
Во второй половине августа у некоторых Овнов появится растерянность. Но Володина заявила, что надо верить в свои силы, и все будет хорошо.
Ранее Василиса Володина назвала единственный Знак Зодиака, который в ближайшее время может значительно увеличить свои денежные запасы. Они станут настоящим центром притяжения удачи до конца текущего года.
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